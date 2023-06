Durante una chiacchierata con The Hollywood Reporter, Mads Mikkelsen ha parlato di come sia stato assistere all’ultima scena di Harrison Ford in Indiana Jones e il quadrante del destino (Indiana Jones 5), da oggi nei cinema italiani.

“Non volevamo pensarci, ovviamente” ha commentato l’attore. “Ma eravamo lì quando ha girato il suo ultimo ciak della sua ultima scena. Era lì davanti a tutti, a ricevere gli applausi della troupe mentre voleva solamente andarsene e al contempo restare lì per sempre. È stato così bello assistere“.

Indiana Jones 5 (Indiana Jones e il quadrante del destino) è nelle sale italiane da oggi 28 giugno. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Cosa ne pensate e quanto attendete il nuovo Indiana Jones? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

