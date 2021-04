Secondo quanto riportato da Deadline (Fleabag) sarebbe ufficialmente entrata a far parte del cast del quinto capitolo diche sarà diretto da(Logan – The Wolverine, Le Mans ’66 – La grande sfida).

L’attrice sarà la co-protagonista del film al fianco di Harrison Ford.

Steven Spielberg tornerà nelle vesti di produttore insieme a Kathleen Kennedy, Frank Marshall e a Simon Emanuel. John Williams sarà impegnato nuovamente nella colonna sonora.

Per la prima volta, da quando il franchise esiste, un capitolo di Indiana Jones non verrà diretto dal Steven Spielberg che ha deciso, in totale autonomia, che doveva essere un nuovo regista a dare forma alla pellicola con una prospettiva e un taglio inediti.

James Mangold sta scrivendo il film insieme a Jonathan Kasdan, figlio di Lawrence Kasdan (sceneggiatore dei Predatori dell’Arca Perduta), non sappiamo se i due abbiano deciso di partire ex novo o di utilizzare comunque come base la storia sviluppata da Spielberg e Koepp.

Annunciato nel 2016, Indiana Jones 5 doveva uscire il 19 luglio 2019, ma è stato rinviato prima al 10 luglio 2020, poi al 9 luglio 2021 e infine al 29 luglio 2022.

