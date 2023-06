Ci siamo: dopo anni di attesa, il 28 giugno uscirà finalmente nei cinema italiani Indiana Jones e il quadrante del destino, il quinto film della saga con Harrison Ford, diretto da James Mangold e girato in parte anche nel nostro paese, in Sicilia (per questo motivo verrà presentato al Taormina Film Festival con il cast dopo la première a Cannes).

LEGGI – La nostra recensione

Aprono quindi oggi le prevendite dell’atteso film d’avventura che noi di BadTaste.it presenteremo sul mega schermo della Sala Energia ad Arcadia Cinema il 28 giugno! Sarà una serata emozionante e ricca di sorprese, dopo la proiezione come sempre registreremo le vostre impressioni sul film per realizzare un video da condividere sui social.

Ecco di seguito, invece, i link per gli altri spettacoli in Sala Energia PLF, in formato standard e in lingua originale con sottotitoli in italiano:

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Classifiche consigliate