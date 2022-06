La Lucasfilm e la Disney stanno lavorando alacremente per portare nelle sale una pellicola estremamente attesa, ovvero Indiana Jones 5 in cui, diretto da James Mangold (Logan – The Wolverine, Walk the line), ritroveremo Harrison Ford nei panni dell’iconico personaggio visto per la prima volta al cinema nel 1981 ne I predatori dell’arca perduta.

Il produttore del kolossal, Frank Marshall, ha potuto parlare di del sequel che “tutti vogliono” dalle pagine del magazine dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Marshall, che in questi giorni è nelle sale con la sua ultima produzione, Jurassic World – il dominio (LEGGI LA RECENSIONE) non è, chiaramente, sceso nei dettagli della trama, ma ha promesso al pubblico un lungometraggio con “una grande storia”.

Frank Marshall spiega:

È una grande storia, è un grande personaggio e penso proprio che questo film vi renderà felici. Penso sia quello che tutti vorrebbero da un film d’Indiana Jones.

Poi aggiunge:

E dipende davvero tutto dalle forze creative dietro al film, per cui lascio tutti i meriti a James Mangold. In qualità di produttore, intendo sempre il mio ruolo in queste pellicole come quello della persona che deve supportare la visione creativa del regista. Tornare a lavorare a Indiana Jones è splendido, è come ritornare a casa. Un’esperienza rilassata, divertente e molto confortevole. È come una pietanza cucinata a casa.

Nel cast d’Indiana Jones 5 troviamo naturalmente Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Shaunette Renée Wilson e Boyd Holbrook.

La data d’uscita del progetto è fissata per il 30 giugno 2023.

Quanto attendete questo nuovo progetto targato Lucasfilm? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Vi ricordiamo che potete restare in contatto con la redazione di BadTaste anche su Twitch!

Fonte: A.Frame