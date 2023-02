Indiana Jones 5, per il regista l’età di Harrison Ford è stata sia una sfida che un’opportunità

A fine giugno, Harrison Ford tornerà nei cinema con Indiana Jones 5, il nuovo capitolo della popolare saga nata nel 1981 con I predatori dell’Arca Perduta di Steven Spielberg.

Harrison Ford, che a luglio compirà 81 anni, è stato sottoposto a un processo di ringiovanimento digitale per alcune scene del prologo d’Indiana Jones 5 e il regista James Mangold, parlando con l’Hollywood Reporter, ha potuto parlare proprio di come il tempo e l’età della star – e del personaggio – siano degli elementi fondamentali per la storia che hanno posto delle sfide, ma anche delle opportunità.

Non possiamo nasconderci da dove ci troviamo nelle vite – nessuno di noi può farlo – neanche Indiana Jones. Volevo seguire l’esempio di Harrison e affrontare direttamente la cosa. Non è solo un film su un eroe al tramonto che deve tornare in azione. C’è molto più delle sue ossa – o il suo spirito – che potrebbero essere doloranti, o che certi aspetti del suo ottimismo o di senso stesso di capacità di adattamento al mondo potrebbero essere scomparsi. Gli errori che possono essere fatti nei film – e lo abbiamo visto accadere di frequente – è avere un personaggio in sù con gli anni, ma l’intera pellicola manda avanti questa sciarada sul fatto che alla fin fine non è così vecchio […] La sfida per Steven Spielberg col Il regno del teschio di cristallo e per me con questo si basa sul: come puoi proseguire, entrare nei nuovi decenni in cui il mondo non è più caratterizzato con delle chiare linee di demarcazione fra bianco e nero, fra bene e male? Dove l’intero concetto del razziare i sepolcri e combattere per trovare delle reliquie viene visto in altra maniera? Non si tratta di cambiare la storia, ma di consentire al personaggio di prendere atto del fatto che il mondo intorno a lui è cambiato.

Poi, parlando delle scene in cui Harrison Ford è stato ringiovanito digitalmente, James Mangold spiega:

Servono per ricordare al pubblico il contrasto fra la visione di un eroe nel fiore degli anni e un eroe a 70 anni. Non volevamo affidarci solo ed esclusivamente alla memoria che il pubblico ha dei film precedenti. Serve per ricordare a tutti quello che ha fatto, le cose a cui è sopravvissuto, quello che ha realizzato. Farlo vedere da giovane in piena forma fisica e poi ritrovarlo a New York a 70 anni, produce una sorta di colpo di frusta per il pubblico sul come dovranno riadattare e riaggiustare i loro cervelli per questo ragazzone.

Nel cast d’Indiana Jones 5, diretto da James Mangold, troviamo Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Shaunette Renée Wilson e Boyd Holbrook.

La data d’uscita del film è fissata per il 30 giugno 2023. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

FONTE: The Hollywood Reporter