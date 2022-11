Indiana Jones 5, svelato il villain interpretato da Mads Mikkelsen e altri dettagli!

Cosa odia Indiana Jones più dei serpenti? I Nazisti. E sebbene Indiana Jones 5 sia ambientato diversi decenni dopo gli eventi della Seconda Guerra Mondiale, Indy dovrà scontrarsi nuovamente contro i suoi nemici storici. Uno di essi sarà interpretato da Mads Mikkelsen, del quale oggi Empire Magazine mostra la prima immagine ufficiale.

Il sito svela i primi dettagli sulla trama: il film sarà ambientato nel 1969, sullo sfondo della corsa allo Spazio. Lo sforzo americano di battere la Russia per arrivare sulla Luna porterà con sé delle spiacevoli conseguenze per Indiana, come spiega il co-sceneggiatore Jez Butterworth:

Il semplice fatto è che il programma spaziale per arrivare sulla Luna era gestito da un gruppo di ex nazisti. Quanto “ex” è la vera domanda. E la cosa finisce sotto il naso di Indy… Il concetto di eroe, da quando era più giovane, è cambiato completamente. E non è solo che stanno cercando qualcosa quando non c’è niente da trovare – è come Reno senza le scommesse, o com’è quella battuta. Ma le persone che stanno dietro a tutto questo sono… i suoi nemici giurati!

Il personaggio interpretato da Mads Mikkelsen, definito “malvagio”, si chiama Voller ed è ispirato a una persona realmente esistita, Wernher von Braun, nazista poi diventato ingegnere della NASA. Spiega Mikkelsen:

È un uomo che vorrebbe correggere alcuni errori del passato. C’è qualcosa che potrebbe rendere il mondo un posto migliore nel quale vivere. Vorrebbe metterci su le mani. E anche Indiana Jones vorrebbe. E quindi… ecco una storia!

Ovviamente della trama non sappiamo ancora realmente nulla. Intanto, ecco le nuove immagini, inutile dire che il personaggio di Mads Mikkelsen ricorda abbastanza il maggiore Arnold Toht, il villain de I predatori dell’arca perduta…

Nel cast d’Indiana Jones 5 troviamo Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Shaunette Renée Wilson e Boyd Holbrook.

La data d’uscita del film è fissata per il 30 giugno 2023. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.