Con un post pubblicato via social , lae lahanno annunciato l’arrivo, previsto per il prossimo 8 giugno, del cofanetto 4k dedicato alla saga di. La release è stata pianificata a margine delle celebrazioni per i 40 anni del primo capitolo dell’epopea d’Indiana Jones, I predatori dell’arca perduta.

Tutti e quattro i film del franchise, sono stati rimasterizzati utilizzando gli scan dei negativi originali e tutto il lavoro di rimasterizzazione è stato approvato dallo stesso Steven Spielberg. Specifichiamo che, al momento, non sono ancora noti i dettagli della release in Italia.

Come noto già da diverso tempo, la Lucasfilm ha in programma un quinto capitolo d’Indiana Jones che, contrariamente a quanto inizialmente stabilito, non verrà diretto da Steven Spielberg ma da James Mangold, il regista di Logan, Walk the Line, Le mans ’66 – la grande sfida. Alla fine di gennaio, il filmmaker aveva diffuso un tweet che potrebbe aver svelato il periodo storico in cui Indiana Jones 5 si svolgerà. Un tweet in cui James Mangold affermava:

I Velvet Underground sono fo**utamente grandiosi. Ecco. È questo il mio tweet.

(Nota a margine — Sto vivendo, mentalmente, nella New York degli anni sessanta ora come ora perché è lì che si svolgono tutti i film ai quali sto lavorando)

Per la prima volta, da quando il franchise esiste, un capitolo di Indiana Jones non verrà diretto dal Steven Spielberg che ha deciso, in totale autonomia, che doveva essere un nuovo regista a dare forma alla pellicola con una prospettiva e un taglio inediti.

James Mangold sta scrivendo il film insieme a Jonathan Kasdan, figlio di Lawrence Kasdan (sceneggiatore dei Predatori dell’Arca Perduta), non sappiamo se i due abbiano deciso di partire ex novo o di utilizzare comunque come base la storia sviluppata da Spielberg e Koepp.

Annunciato nel 2016, Indiana Jones 5 doveva uscire il 19 luglio 2019, ma è stato rinviato prima al 10 luglio 2020, poi al 9 luglio 2021 e infine al 29 luglio 2022.

Quando attendete questo cofanetto home video con le versioni in 4k dei vari film della saga di George Lucas e Steven Spielberg? Ditecelo nei commenti!