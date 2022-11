Indiavolato: Brendan Fraser rivela la scena approvata dal Monty Python John Cleese

È un periodo molto impegnato per Brendan Fraser che, grazie alla performance in The Whale (LEGGI LA RECENSIONE), è un osservato speciale in vista dei prossimi Oscar, e, nei vari incontri con la stampa, l’attore finisce anche per parlare di alcuni suoi classici come, ad esempio, Indiavolato, commedia uscita nel 2000 scritta e diretta da Harold Ramis.

In un video realizzato per GQ in cui ripercorre alcuni suoi storici ruoli, Brendan Fraser racconta, a proposito d’Indiavolato, che una scena ben specifica aveva ottenuto l’approvazione di un gigante della comicità come John Cleese, uno dei leggendari Monty Python.

L’attore racconta:

Il giorno in cui abbiamo girato la scena del signore della droga colombiano eravamo a Montecito, California. Durante la pausa pranzo, John Cleese, che all’epoca viveva lì ed era praticamente il sindaco di Montecito, è passato a trovare Harold Ramis e, durante il pranzo, gli chiede cosa stesse girando. Harold gli ha spiegato che “È uno sketch su un uomo che parla in spagnolo senza sapere di poterlo parlare finché non comincia a parlare in spagnolo”. E a quel punto Cleese comincia a ridere fragorosamente e per noi fu un sollievo perché, insomma, riuscimmo a far ridere John Cleese che ci disse “Questa non l’avevo mai sentita prima!”. Avevamo ricevuto l’approvazione dei Monty Python!

Questa la scena citata:

FONTE: GQ