Sung Kang, che interpreta Han nella saga di Fast & Furious, è stato ingaggiato per dirigere un adattamento cinematografico di Initial D, il manga scritto e disegnato da Shuichi Shigeno.

A rivelarlo è stato lo stesso attore durante un’intervista con il South China Morning Post durante la quale ha parlato del suo amore per le auto. È stato in quel momento che l’attore ha svelato di esser stato assunto per dirigere l’adattamento: “Si parla di auto, di corse e di cose tanto forti. Un po’ Rocky, un po’ Kare Kid. Un film ad alto budget di intrattenimento che esprime il mio amore per le auto“.

Non si tratterà della prima trasposizione del manga: Initial D è stato adattato in cinque serie televisive anime, un film anime e due OAV nel corso degli anni.

Initial D – La trama

Ambientata in Giappone, nella prefettura di Gunma, la storia segue le avventure di Takumi Fujiwara, un diciottenne che aiuta suo padre nella gestione del suo negozio, occupandosi delle consegne a bordo di una Toyota Sprinter Trueno di suo padre. Takumi diventa grazie al suo lavoro un pilota esperto capace di guidare con abilità su qualsiasi strada di montagna, anche in condizioni climatiche avverse. Il mondo delle corse lo attende.

