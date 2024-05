Pronti a vivere nuove emozioni al cinema, sul gigantesco schermo di Sala Energia? Il 18 giugno si terranno le anteprime nazionali di Inside Out 2, l’attesissimo sequel del film dei Pixar Animation Studios, e noi di BadTaste.it celebreremo questo grande ritorno come sempre ad Arcadia Cinema di Melzo!

L’anteprima si svolgerà alle ore 20:30 in Sala Energia PLF: tutti i partecipanti riceveranno un gadget, e noi di BadTaste.it proporremo anche un interessante contenuto speciale!

INSIDE OUT 2: le informazioni

Il film Disney e Pixar Inside Out 2 torna nella mente dell’adolescente Riley proprio quando il Quartier Generale viene improvvisamente demolito per far posto a qualcosa di completamente inaspettato: nuove emozioni! Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto, che a detta di tutti gestiscono da tempo un’attività di successo, non sanno come comportarsi quando arriva Ansia. E sembra che non sia sola.

Inside Out 2 è diretto da Kelsey Mann e prodotto da Mark Nielsen. La colonna sonora è composta da Andrea Datzman.

