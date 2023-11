È sulle pagine di Empire Magazine che il regista Kelsey Mann parla per la prima volta di Inside Out 2, svelando in particolare i primi dettagli sulle nuove emozioni che vedremo sul grande schermo – una delle quali, ansia, ha fatto il suo debutto nel primo trailer.

“Il mio primo approccio è stato quello di proporre tre idee,” spiega Mann, che successivamente ha rivisto Inside Out con Pete Docter ed è rimasto folgorato dal suo finale, quando compare il bottone pubertà. “A quel punto mi sono detto: ehi, ecco cosa voglio vedere scatenarsi! Ho esplorato anche altre idee, ma continuavo a tornare su quel concetto. E alla fine, è quello che ho proposto a Pete”. E definisce la slavina ormonale dovuta alla pubertà “una vera miniera d’oro per tutto ciò che amiamo fare alla Pixar. C’è cuore, c’è emozione, c’è umorismo. La pubertà è esilarante, ma è anche un momento davvero difficile nella vita di tutti no. Voglio raccontare qualcosa di significativo che riguarda tutti noi come esseri umani, ma voglio farlo in maniera immaginifica”.

La presenza di nuove emozioni non implica che non tornino le emozioni a cui siamo affezionati, che però nel frattempo si saranno un po’ evolute: “Alla fine del primo film, vedevamo questi piccoli vortici di ricordi, c’erano Gioia e Tristezza nello stesso ricordo, o Rabbia e Disgusto. Volevo iniziare il secondo film con tutti loro in sintonia, come fossero un grande team. Finché non si scatena la pubertà!”

Riguardo alle nuove emozioni, Mann parla in particolare di Ansia, che sarà molto ansioso all’idea di unirsi al gruppo: “Sono entusiasta in particolare per Ansia. Ci sono molti tipi diversi di ansia, ma quella su cui ci concentreremo noi sarà l’ansia sociale, il desiderio di adattarsi e far parte di un gruppo, chiedendosi ‘sono abbastanza bravo?'”

Ricordiamo che alla sceneggiatura di questo secondo film c’è Meg LeFauve, già co-sceneggiatrice del primo. L’uscita è prevista per il 14 giugno 2024, nove anni dopo il primo film.

Fonte: Empire

