Inside Out 2, l’atteso sequel del film Pixar, è in arrivo nei cinema americani il 14 giugno (GUARDA IL TRAILER). Recentemente, CB ha avuto modo di vederne 35 minuti in anteprima: ecco alcune anticipazioni.

Introducendo la visione, il regista Kelsey Mann ha spiegato:

[Inside Out] è stato tutto ciò che amo dei film, specialmente qui alla Pixar. Era divertente, fantasioso e aveva un impatto significativo sul mondo. Ma da quando sono uscito dal cinema nel 2015, ho continuato a pensare all’ultima battuta di Joy alla fine del film: “Dopo tutto, Rylie ha 12 anni. Cosa potrebbe succedere?“. Ecco, questa è la domanda a cui vogliamo rispondere nel sequel.

Il produttore Mark Nielsen aggiunge:

Quando Pete [Docter, capo della Pixar] mi ha avvicinato all’idea di collaborare con Kelsey per produrre il sequel di Inside Out, ho colto al volo l’occasione. Ero il produttore associato del primo film e per me questo mondo immaginifico di Riley e delle sue emozioni è davvero speciale. E avere l’opportunità di esplorare il prossimo capitolo della vita di Riley in questo nuovo film è stata un’emozione assoluta. Inoltre, Kelsey e io siamo entrambi padri di ragazze adolescenti, il che ha reso l’esplorazione di questa fase della vita dei nostri figli molto significativa e di fatto utile per raccontare questa storia.

Come già mostrato nel trailer, la storia introduce nuove emozioni: Ansia, Noia, Invidia e Imbarazzo. Tra i nuovi personaggi troveremo invece Bloofy e Lance Slashblade. Il primo richiama il protagonista della serie per bambini Blue’s Clues, che si rivolge direttamente al pubblico quando chiede aiuto, ma lascia le altre emozioni confuse quando si lancia in esilaranti momenti di comicità. Il secondo è un personaggio dei videogiochi dell’era della PlayStation 2 con delle mosse quasi inutili ma un atteggiamento molto più forte. Quest’ultimo, secondo la testata, “susciterà nel pubblico un sacco di risate e di ricordi“.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Cosa ne pensate? Quanto attendete Inside Out 2? Lasciate un commento!

FONTE: CB

Classifiche consigliate