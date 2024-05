In un lungo speciale per Empire dedicato all’atteso Inside Out 2, lo sceneggiatore Dave Holstein ha parlato della scena che sarà il punto focale e che fungerà da picco emotivo del film, il “sistema dei valori” (belief system) di Riley.

Un assaggio lo avevamo già avuto nel trailer e adesso è in una nuova immagine, come potete vedere a seguire:

Oltre a essere un luogo visivamente suggestivo e interessante da esplorare per Gioia e Tristezza, il sistema dei valori – ossia il luogo nella mente di Riley dove si annidano tutti i pensieri e concetti in cui la ragazza adolescente crede fermamente e che risuonano a voce alta nella sua testa – è protagonista di una scena al pari dell’addio a Bing Bong nel primo film. E anzi, stando alle parole di Holstein, sarà un momento emotivamente ancora più struggente:

Sarà il picco emotivo del film a un livello che il precedente capitolo ancora non aveva raggiunto. Ora che Riley è un’adolescente, sta iniziando a sviluppare il suo personale gruppo di idee e concetti in cui credere, un sistema dei valori tutto suo. Così ho pensato a come sarebbe stato sentire Riley che dice ciò che pensa e in cui crede ad alta voce nella sua testa. Come ad esempio il dire a se stessa quanto sia gentile o quanto i genitori siano fieri di lei, con il tono di voce che cambia a seconda di ciò che quei pensieri le fanno provare. Ovviamente c’é anche il rovescio della medaglia, i pensieri e ciò che crediamo di noi stessi non sono tutti positivi, ci sono anche i pensieri intrusivi. È stato bellissimo. Appena l’ho pensato mi ha fatto provare qualcosa. Ho subito realizzato che doveva essere uno degli aspetti centrali del film, qualcosa che volevo vedere sia all’inizio del film che alla fine, per farmi capire il tono di ciò che sto vedendo. È stato fonte di grande ispirazione.

Inside Out 2 arriverà nei cinema italiani il 19 giugno.

