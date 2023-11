Se, come recita l’adagio, il buongiorno si vede dal mattino, quella che attende Inside Out 2, il nuovo film Pixar che la Disney porterà in sala il 14 giugno 2024, nove anni dopo il primo film, sarà una giornata a dir poco splendida.

In 24 ore di permanenza online, il primo teaser trailer del lungometraggio (GUARDA IL TEASER TRAILER) ha difatti ottenuto il record assoluto di visualizzazioni, ben 157 milioni, mai ottenute da un film Disney, battendo il precedente record di Frozen 2 (che nel 2019 si era fermato a 116,4 milioni nel medesimo lasso di tempo).

Deadline segnala che il filmato ha avuto delle performance letteralmente sensazionali su TikTok, da dove sono arrivate ben 78 milioni di views.

Il primo film era incentrato sull’undicenne Riley e le cinque emozioni nel suo cervello: gioia, tristezza, disgusto, paura e rabbia. Nel sequel, come svela il trailer, ci saranno altre emozioni sopraggiunte con la pubertà, tra cui… ansia.

Alla sceneggiatura di Inside Out 2 c’è Meg LeFauve, già co-sceneggiatrice del primo.

