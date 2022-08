Insidious 5: Patrick Wilson annuncia la fine delle riprese

Con un post affidato a Instagram, Patrick Wilson (Watchmen, Aquaman) ha annunciato la fine delle riprese di Insidious 5, quinto capitolo della saga horror che questa volta è diretto proprio dallo stesso Wilson.

Nella didascalia che accompagna la foto possiamo leggere:

Si spengono le luci sul nuovo capitolo del franchise di Insidious. La seconda porzione del nostro viaggio è terminata. Ora si passa alla post-produzione. A tutto il mio cast e alla mia troupe dedico un enorme GRAZIE… per l’impegno, la passione e le ore di lavoro fatte. E un enorme grazie anche ai vari e varie partner/spose-i/famiglie/amici che hanno avuto a che fare con i nostri assurdi giorni di lavoro. Non vediamo l’ora di farvi vedere cosa stiamo cucinando per voi ❤️👻👹 si va nell’Altrove!