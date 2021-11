LEGGI ANCHE – Interstellar, la recensione

è l’acclamata pellicola diretta da Christopher Nolan uscita nei cinema nel novembre del 2014. Il film si basa sugli studi di, noto fisico che ha lavorato come consulente scientifico per il lungometraggio del filmmaker inglese lavorando anche come produttore esecutivo dato che era collegato al lungometraggio già dai giorni in cui sembrava che dovesse essere diretto da Steven Spielberg. Thorne, lo ricordiamo, è stato poi insignito con il premio Nobel nel 2017 insieme a Ray Weiss e Barry Barish ( ECCO TUTTI I DETTAGLI ).

Considerato l’interesse che Christopher Nolan desta sempre (I DETTAGLI DEL NUOVO FILM DI NOLAN PRODOTTO DALLA UNIVERSAL) e l’apprezzamento che Interstellar ha ottenuto presso il grande pubblico, non c’è di che stupirsi se, ancora oggi, scappi spesso fuori durante le chiacchierate fatte dagli artisti che hanno contribuito alla sua realizzazione. E di recente, partecipando al ReelBlend Podcast, è stato Hans Zimmer a raccontare che Christopher Nolan ha deciso di dirigere il film ascoltando la musica che gli aveva commissionato… senza spiegargli nulla della pellicola per la quale sarebbe servita!

Il compositore e polistrumentista spiega la cosa ricollegandosi ad una sua specifica usanza: non rivolge mai lo sguardo verso i registi per cui sta suonando dei pezzi che andranno a finire in una colonna sonora.

È databile al quando abbiamo fatto Interstellar. Chris mi aveva chiesto di scrivere questo pezzo musicale anche prima di avere una sceneggiatura. Per cui mi sono messo a suonare senza guardarlo. Vedi quella poltroncina alle mie spalle? Ecco, stava seduto esattamente lì. Ergo non lo stavo guardando. Arrivo alla fine dell’esecuzione e gli domando: “Cosa ne pensi?”. Lui si distende all’indietro sulla poltroncina e mi fa “Hmmm, mi sa che faccio meglio a girarlo questo film”. Io gli chiedo “Ma di che film si tratta?”. Perché non mi aveva mai detto di cosa si trattasse.

Costato 165 milioni di dollari, Interstellar ne ha poi guadagnati 677 nei cinema di tutto il mondo (Fonte: BOM). Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.