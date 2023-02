Intervista col vampiro: il regista spiega cosa lo spinto a scegliere Tom Cruise come Lestat

Ne Intervista col vampiro, adattamento per il grande schermo del romanzo di Anne Rice uscito nel 1994, Tom Cruise interpreta Lestat, un predatore astuto e sadico che cerca di corrompere Louis (Brad Pitt). Un personaggio dunque ben diverso da quelli a cui all’epoca l’attore era solito vestire i panni, tanto che il suo casting aveva attirato su di sé molte critiche, comprese quella della stesa autrice della fonte letteraria. In una recente intervista con /Film, il regista della pellicola, Neil Jordan, ha spiegato cosa lo ha spinto a scegliere l’attore per la parte.

Ecco le sue parole:

Ho visto, suppongo, che la vita di Tom – poiché all’epoca era la più grande star del mondo – richiedeva che si ritirasse nell’ombra perché non poteva esporsi troppo. […] Ho visto una sorta di parallelo tra la vita di un vampiro e quella di una star davvero molto grande, mettiamola così.

Jordan aggiunge di sentirsi particolarmente soddisfatto del casting di Cruise, dal momento che lui e la sua star hanno avuto la meglio sui detrattori: “Tutti dicevano che [Cruise] non era adatto al ruolo, ma lui ha dimostrato che si sbagliavano, non è così?“

Vi ricordiamo che recentemente Intervista col vampiro è stato trasposto in una serie, la cui prima stagione è andata in onda nei mesi scorsi negli Stati Uniti sul canale AMC (qui il trailer). Nel cast troviamo Sam Reid nella parte di Lestat de Lioncourt, Jacob Anderson in quella di Louis de Pointe du Lac, Bailey Bass nei panni di Claudia, la vampira bambina e Eric Bogosian che interpreta il giornalista Daniel Molloy. Proprio Molloy racconta la storia d’amore, sangue e rincorsa dell’immortalità dei tre vampiri. Fuggendo dalle limitazioni della vita da uomo di colore nella New Orleans dei primi del novecento, Louis non resiste alla tentazione della fuga con Lestat, unendosi a lui come suo compagno vampiro. Ma i nuovi poteri di Louis hanno un prezzo molto violento, e l’arrivo della vampira bambina Claudia innesca un percorso di vendetta ed espiazione che durerà decenni.

