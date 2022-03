Sono iniziate in questi giorni a Dakar, in Senegal, le riprese di, il nuovo film diretto da Matteo Garrone.

Ispirato a storie vere, il film viene definito una “fiaba omerica” che racconta il viaggio avventuroso di due giovani, Seydou e Moussa (gli esordienti Seydou Sarr e Moustapha Fall), che lasciano Dakar per raggiungere l’Europa. Un’Odissea contemporanea attraverso le insidie del deserto, i pericoli del mare e le ambiguità dell’essere umano. Garrone ha scritto il soggetto ispirandosi alle storie vere di Kouassi Pli Adama Mamadou, Arnaud Zohin, Amara Fofana, Brhane Tareke e Siaka Doumbia, tutti ragazzi che hanno compiuto davvero il viaggio dei due protagonisti del film. La sceneggiatura è stata scritta dal regista assieme a Massimo Gaudioso, Massimo Ceccherini e Andrea Tagliaferri.

La produzione durerà 13 settimane e si terrà, oltre che in Senegal, anche in Marocco e in Italia. Prodotto da Italia e Belgio, attraverso Archimede con Rai Cinema, in coproduzione con Tarantula e la partecipazione di Pathé (che cura le vendite internazionali), il film vede nel cast tecnico Paolo Carnera come direttore della fotografia (America Latina, ZeroZeroZero), Dimitri Capuani alle scenografie (Il racconto dei racconti), Marco Spoletini al montaggio (Pinocchio).