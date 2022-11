Io sono leggenda 2 e Constantine 2: il regista Francis Lawrence aggiorna sui progetti

Nel 2022 sono stati annunciati i seguiti di due popolari film diretti da Francis Lawrence usciti svariati anni da, ovvero Constantine, uscito nel 2005, e Io sono leggenda, del 2007.

Di Constantine 2 sappiamo che la Warner Bros ha messo in cantiere il seguito coinvolgendo sia il protagonista Keanu Reeves che il già citato regista Francis Lawrence. La notizia originale, che trovate qua, risale alla metà di settembre del 2022, giorno più, giorno meno.

Quella relativa a Io sono leggenda 2 risale a marzo ed era arrivata grazie all’autorevole Deadline: il sequel si farà, verrà naturalmente prodotto dalla Warner Bros e vedrà per la prima volta insieme Will Smith, protagonista del campione d’incassi del 2007, e Michael B. Jordan. Una news diffusa qualche settimana prima del tristemente noto exploit di Will Smith agli Oscar a base di schiaffo a Chris Rock (ECCO I DETTAGLI), un incidente i cui effetti sulla carriera della star non sono ancora adeguatamente “misurabili”.

Durante gli appuntamenti con la stampa in occasione del junket di Slumberland – Nel mondo dei sogni, adattamento cinematografico di Little Nemo realizzato dalla Chernin Entertainment e interpretato da Jason Momoa che arriverà in streaming su Netflix il prossimo 18 novembre (GUARDA IL TRAILER), Lawrence ha potuto parlare di Io sono leggenda 2 e Constantine 2 con Comic Book Movie.

Cominciamo dal primo citato di cui dice:

Ho parlato un po’ con Akiva Goldsman (lo sceneggiatore, ndr.), ma credo sia ancora lontano. Ma mi piacerebbe farlo. Ho ascoltato alcune cose su Io sono leggenda 2. Ma non c’è ancora molto. Siamo immersi nel brainstorming per Constantine, ma ho giurato di mantenere il segreto su Io sono leggenda 2.

Tornando a Constantine aggiunge:

Non abbiamo ancora una sceneggiatura, ma Keanu, io e Akiva abbiamo lavorato al primo tutti insieme e abbiamo tentato per anni di farne un altro. Non è stato semplice per via del mondo DC/Vertigo e di chi ha ho ha avuto la gestione dei personaggi. Ora però c’è l’accordo e abbiamo bisogno di questa storia. Tutti noi ameremmo farlo.

