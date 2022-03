A inizio marzo, è stata data una notizia alquanto sorprendente:lavorerà davvero ae, insieme a lui, ci sarà anche Michael B. Jordan, la star di Black Panther, ma, soprattutto, della saga spin-off di Rocky, Creed.

L’effetto sorpresa derivava dal fatto che di Io sono leggenda 2 si erano del tutto perse le tracce da anni dopo i vari tentativi fatti per cercare di dare vita al film dopo l’arrivo nei cinema del blockbuster di Francis Lawrence nel 2007. Un autentico campione d’incassi che è riuscito, all’epoca, a incassare 585 milioni di dollari a fronte di un budget di circa 150.

Will Smith in una recente intervista ha avuto modo di spiegare di essere stato convinto a realizzare la pellicola proprio grazie a Michael B. Jordan e alla brillante, sensazionale intuizione narrativa che la star di Creed ha avuto. E che non ha, chiaramente, svelato (ECCO TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE).

E questo concetto è stato ribadito a Deadline (via Screen Rant) anche da parte di Jon Mone, produttore di Una famiglia vincente – King Richard (LEGGI LA RECENSIONE) il lungometraggio per cui Will Smith è in corsa agli Oscar come miglior attore, che lavorerà con l’attore anche in Io sono leggenda 2.

Questa la sua dichiarazione:

È basato su un’idea incredibilmente interessante, un’idea che ha fatto capire a Will Smith e Akiva Goldsman che vale la pena raccontare un’altra storia. Sarà basato su quanto elaborato dalle menti di Will, Akiva e Michael B. Jordan che ha avuto un’intuizione incredibile circa l’angolatura narrativa con la quale poter continuare quel racconto.

Svariato tempo fa, parlando delle notevoli differenze fra Io sono leggenda e il leggendario romanzo di Richard Matheson da cui era tratto il suo lungometraggio, è stato lo stesso Francis Lawrence ad ammettere che il film avrebbe comunque incassato un sacco di dollari anche se avesse adattato in modo più fedele l’opera letteraria (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Quanto attendete Io sono leggenda 2? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!