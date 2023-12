È Will Smith a offrire un importante aggiornamento sul sequel di Io Sono Leggenda, annunciato un anno e mezzo fa.

Il film, che vedrà l’attore come protagonista e produttore al fianco di Michael B. Jordan, sarà basato sul finale alternativo della versione home video del film del 2007 – il che permetterà, ovviamente, al suo personaggio di tornare.

Intervenendo durante il Red Sea Film Festival, Smith si è lasciato sfuggire quanto segue:

Domani devo sentirmi al telefono con Michael B. Jordan per parlare di Io Sono Leggenda 2. È appena arrivata la sceneggiatura… Forse sto dicendo troppo. Bisogna essere decisamente esperti di Io Sono Leggenda per saperlo, ma se nella versione cinematografica il mio personaggio moriva, nell’edizione DVD invece c’era un finale alternativo in cui viveva. Quindi seguiremo la versione del DVD. Non posso dire altro, ma Michael B. Jordan è nel cast.