Anche se, tempo fa, Francis Lawrence aveva spiegato che Io sono leggenda 2 è meno prioritario rispetto a Constantine 2 (ECCO TUTTI I DETTAGLI), Will Smith ha spiegato, a margine di un’intervista concessa per la promozione di Bad Boys 4, di essere molto convinto delle idee che lui e Michael B Jordan hanno per la pellicola.

A Entertainment Tonight ha difatti svelato:

Io e Michael B Jordan abbiamo passato un paio di settimane insieme circa un mese fa. Penso che stia andando bene. Abbiamo alcune idee davvero solide… Penso che appariremo insieme sul grande schermo.

Il film, che vedrà l’attore come protagonista e produttore al fianco di Michael B. Jordan, sarà basato sul finale alternativo della versione home video del film del 2007 – il che consentirà al suo personaggio di tornare in scena.

Lo scorso dicembre sempre Will Smith aveva svelato di aver ricevuto la sceneggiatura della pellicola.

FONTE: ET Online

