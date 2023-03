Io sono leggenda: uno stunt ricorda un brutto incidente capitatogli sul set del film

Ospite di un video di Corridow Crew, Kimberly Shannon Murphy, stunt di Io sono leggenda, ha raccontato un incidente capitatogli sul set del film, che gli ha provocato un grave infortunio. La scena in questione è quella in cui il protagonista, Robert Neville (Will Smith), cerca di sfuggire agli infetti, uno dei quali è interpretato da Murphy, che cadono dalla finestra e si schiantano in strada con lui. Ecco cosa è successo:

Mi sono fatto un brutto taglio alla faccia cadendo da una finestra del secondo piano. Eravamo con la tuta per la motion-capture, ma tutte le acrobazie le abbiamo fatte per davvero. È successo dopo che mi ero già fatto male, quindi mi ero già tagliato, ma non sono andato subito all’ospedale, perché sono molto intelligente in questo senso. Eravamo su un discensore [attrezzatura utilizzata come un’imbracatura per simulare la caduta di un personaggio], siamo usciti in tre, il sosia di Will, un’altra creatura, e poi io, e la mia faccia è molto alta. È forse la seconda ripresa e io penso: “Non sbattere la faccia per terra“. Il mio discensore, al primo ciak, dovrebbe fermarsi a circa un metro e mezzo dal pavimento, in modo da dare una specie di scossa, per evitare di toccare terra. C’è stato un malfunzionamento, è successo qualcosa e sono caduto di faccia, sul pavimento. Eravamo su tappetini, grazie a Dio, e mi sono “semplicemente” spaccato la faccia. Sono finito a testa in giù e ho sbattuto violentemente la faccia.

Potete vedere il video qui sotto:

Vi ricordiamo che attualmente è in produzione Io sono leggenda 2, scritto da Akiva Goldsman. Nel film troveremo Michael B. Jordan ma anche Will Smith con il suo personaggio che, nella pellicola campione d’incassi del 2007, usciva di scena. Un epilogo profondamente differente da quello del romanzo di Richard Matheson dal quale il film ha sostanzialmente ripreso solo l’assunto narrativo di partenza. In quest’articolo lo sceneggiatore spiega come questo sarà possibile.

