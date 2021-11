non fu del tutto soddisfatto quando apprese per la prima volta degli straordinari risultati al botteghino di

In occasione di un’ospitata a The Oprah Conversation per Apple TV+, come riportato da EW, l’attore ha ricordato la sua conversazione con il produttore James Lassiter quando questi gli disse che il film aveva aperto al botteghino con 77 milioni di dollari, un record per un film non natalizio uscito a dicembre:

Provai emozione per 30 secondi, poi la mente prese il decollo e dissi a J: “Ehi, perché credi che non siamo arrivati agli 80?“. Mi rispose: “Cosa?” e io: “No, siamo arrivati a 77, credi che ce l’avremmo fatta se avessimo sistemato il finale? Perché pensavo più a una fine in stile Il gladiatore“. Lui mi disse: “È il miglior esordio della storia in assoluto, di che stai parlando?“. Io ribattei: “J, lo capisco, ti sto solo chiedendo perché non siamo arrivati a 80“. Credo che fu l’unica volta che mi attaccò il telefono in faccia.

Dopo il racconto, Winfrey ha risposto: “Amo quel momento, era necessario che lo facesse“. Smith ha concluso spiegando che si tratta di un esempio di “subdola malattia del successo“.