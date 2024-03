Io sono nessuno (Nobody), uscito nel 2021, è stato un gran successo al botteghino e subito si è cominciato a parlare di un possibile sequel.

I produttori David Leitch e Kelly McCormick, durante un’intervista con Collider, hanno fornito aggiornamenti incoraggianti sul secondo film (e anche sul sequel di Una notte violenta e silenziosa).

Stiamo pianificando il ritorno a quegli universi. Speriamo, onestamente, entro la fine di quest’anno per Io sono nessuno 2 e all’inizio del prossimo anno per Una notte violenta e silenziosa 2, se riusciamo a trovare il tempo nelle fitte agende di tutti. Ma lo sviluppo procede molto bene e tutti sono davvero, davvero entusiasti di far progredire quei mondi.