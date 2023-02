Io vi troverò: Liam Neeson era sicuro che il film sarebbe uscito direttamente in DVD

Nel 2008, Liam Neeson dimostrava a tutto il mondo, con Io vi troverò, che si poteva diventare un credibile interprete di film d’azione anche a 56 anni suonati e senza aver avuto particolari incursioni degne di nota nel genere.

Io vi troverò, il primo capitolo della saga di Taken diretto da Pierre Morel, scritto e prodotto da Luc Besson, ha dato il via a una fortunata serie che con tre film costati, cumulativamente, 118 milioni di dollari, ne ha poi incassati ben 932 (fonte: The Numbers).

L’interprete dell’ex agente operativo della CIA ormai in pensione Bryan Mills, ovvero sia Liam Neeson, era però convinto che Io vi troverò, più che dare il là a un franchise, sarebbe finito per essere un film straight-to-video.

L’attore, in una recente intervista, ha spiegato:

Ricordo la prima volta che ho letto la sceneggiatura di Io vi troverò. Mia moglie (l’attrice Natasha Richardson, scomparsa nel 2009 in seguito a un incidente su una pista da sci, ndr.) stava girando un film a Shanghai che poi avrebbero portato al Shanghai Film Festival dove andai con Natasha, ovviamente. Sapevo che dietro la sceneggiatura di Io vi troverò c’era Luc Besson, era il co-sceneggiatore e quell’anno era a capo della giuria del festival. Speravo di riuscirlo a incontrare, cosa che accadde. Gli dissi “Luc, so di no essere neanche lontanamente sulla tua lunga lista di gente, ma mi terresti in considerazione per il film?”.

E poi:

Alla fine arriva il momento fatidico e mi offrono la parte. Ricordo di aver pensato “Andrà direttamente in straight to video, ma non importa, è una piccola storia semplice”. Ed ecco che trascorro tre mesi a Parigi. Non male. Lavoravo con il team degli stunt tutte le sere, ero in paradiso. Una vera gioia. Poi esce e va decisamente bene nei cinema francesi. Poi uscì in Corea del Sud. Ricordo di aver ricevuto un paio di telefonate da dei miei nipoti in Irlanda. “Ciao Zio Liam, abbiamo visto il tuo film”, “Di quale parlate?”, “Io vi troverò”. Rimasi spiazzato perché non era ancora uscito e loro “Oh, beh, l’abbiamo scaricato”. Ho pensato che ormai per il film era finita. Poi però lo prese la Fox che confezionò un trailer davvero fico che cominciò a far vedere ad eventi sportivi e cose del genere. Penso che esordì al secondo o terzo posto della classifica ed è rimasto sospeso lì andando su e giù per un po’. È stato grandioso. Questo piccolo film straight-to-video! È bello essere smentiti.

