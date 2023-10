Disponibile su Netflix dall’autunno 2019, The Irishman di Martin Scorsese (LEGGI LA RECENSIONE) ha necessitato di un lungo lavoro di post-produzione, per ringiovanire, nei vari flashback, gli attori protagonisti, tra cui Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci.

A distanza di anni, il regista, in un’intervista video con GQ, ha riflettuto sulla moderna tecnologia utilizzata:

Se posso utilizzare una nuova tecnologia per fare un film, perché non farlo? Io e De Niro avevamo da tempo l’idea per The Irishman ma inizialmente [come accaduto ai tempi di Quei bravi ragazzi] non volevo fare un altro gangster movie. Uno dei problemi erano i flashback: De Niro era diventato troppo anziano per interpretare la versione giovane del suo personaggio. Non volevo prendere un altro attore e così abbiamo parlato del processo di ringiovanimento. Pablo Herriman dell’ILM, che era stato con noi in Taiwan durante le riprese di Silence, è arrivato e ci ha detto: “Lo posso fare“. Si trattava di mettere delle palline da golf sulla faccia degli attori: pensavamo non funzionasse, ma, finite le riprese di Silence, abbiamo fatto un test con De Niro e ci siamo sentiti forti a riguardo. Gli svantaggi erano a livello finanziario, a causa degli alti costi necessari e del lungo tempo richiesto: 5/6 mesi in più di post-produzione. Qui Netflix è entrata in gioco, aiutandoci molto. Non si trattava di semplice CGI: se ad un attore imbianchiamo la faccia perché sembri più vecchio, lo accettiamo, ma se lo facciamo digitalmente? È come il makeup. Si trattava di fare il salto di qualità e dire: “Oh no, deve essere così“. Era una trasformazione in un nuovo modo di fare le cose.