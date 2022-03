La Funko ha inaugurato una nuova serie di figure della linea POP! della “galleria delle armature di Iron Man”.

Le prime due figure sono ispirate ai fumetti, più in particolare alla Iron Man Model 1 e alla Iron Man Model IV.

Nell’Universo Cinematografico Marvel abbiamo visto la galleria della armature nel terzo film di Iron Man.

Ecco l’immagine delle prime due figure:

Qua sotto trovate la sinossi del film Marvel Iron Man 3:

Il cinecomic Marvel vede protagonista lo sfacciato ma brillante industriale Tony Stark/Iron Man (Robert Downey Jr) combattere contro un nemico senza limiti. Quando Iron Man vedrà il suo mondo personale distrutto per mano del suo nemico, intraprenderà una straziante missione alla ricerca dei responsabili. Sarà un’impresa che metterà a dura prova il suo coraggio in ogni momento. Con le spalle al muro, Stark dovrà sopravvivere senza i dispositivi da lui creati, fidandosi solo del proprio ingegno e istinto per proteggere le persone che ama.