Robert Downey Jr sta attualmente promuovendo l’ultimo film a chi ha preso parte, Oppenheimer di Christopher Nolan, un ruolo che gli è valso il plauso della critica e del pubblico e, in un’intervista con Vanity Fair, ha avuto l’occasione di scambiare due chiacchiere per esplorare alcuni dei suoi ruoli più iconici del passato, primo tra tutti: Iron Man.

L’attore ha fatto riferimento in particolare a un momento nel primo film in cui ha indossato le vesti del genio miliardario playboy filantropo, nel lontano 2008, in cui gli sembrava di essere su un set di Star Wars: la scena nel deserto dopo che scappa dai suoi rapitori.

“C’è questo momento in cui Tony riesce a fuggire dalla sua prigionia, in cui praticamente diventa Iron Man per la prima volta, per poi atterrare in questa sorta di cratere in mezzo al deserto e fuori dalla caverna dove era tenuto prigioniero. Ricordo che c’era una vera e propria tempesta di vento quel giorno, cercavamo in tutti i modi di portare a casa la giusta ripresa… e tutto sembrava così… Starwarsiano. In un certo senso, se ci penso ora mi ricorda un po’ quello che poi ha fatto Jon (Favreau) con Mandalorian. Nell’unico momento in cui la tempesta si stava placando, ci siamo guardati tutti negli occhi e ci siamo detti “Ok, proviamo a girarne ancora una”. Ed è la ripresa che poi è finita nel film. È stato come se gli elementi stessi stessero cospirando non contro di noi ma per aiutarci a fare il nostro lavoro al meglio“.

Cosa ne pensate dei ricordi di Robert Downey Jr. su Iron Man? Ditecelo nei commenti!

