Irwin Winkler è un noto produttore statunitense, che nella sua lunga carriera ha prodotto diverse pellicole candidate all’Oscar come Miglior Film. In un’intervista con The Wrap, ha passato in rassegna i suoi titoli più importanti: in questo articolo vi riportiamo gli aneddoti relativi a Rocky e Toro Scatenato.

Rocky

Nel 1977, Winkler vince l’ambita statuetta, la sua prima e finora unica, con Rocky, che batte tra gli altri Tutti gli uomini del presidente e Taxi Driver. Ecco il ricordo del produttore:

Quando sei seduto [al Dorothy Chandler Pavilion, sede della cerimonia di consegna dei premi per diverse annate fino al 1999] non sai cosa succederà. Non importa che tu ottenga il Golden Globe o il premio della critica o questo o quello. O ottieni [l’Oscar] o non lo ottieni. Eravamo un po’ stupiti di essere in quella cinquina di grandissimi film.

Toro Scatenato

Quattro anni dopo avergli “soffiato” il premio, Winkler collabora con Martin Scorsese per Toro Scatenato, che ottiene ben 8 candidature agli Oscar. La pellicola vince nelle categorie Miglior Attore Protagonista (Robert De Niro) e Miglior Montaggio (Thelma Schoonmaker), ma nelle categorie Miglior Regia e Film viene però battuta da Gente comune di Robert Redford, lasciando sorpresi i suoi stessi realizzatori:

Non avevo aspettative al riguardo [su Toro Scatenato]. Ma dopo averlo completato, ho pensato che fosse un film grandioso e innovativo. Ho pensato che Marty fosse ai suoi massimi livelli. Eravamo nervosi. Non pensavamo di essere battuti da Gente comune. La verità è che la United Artists voleva disperatamente Rocky II e per una buona ragione. E noi non abbiamo desistito sul fatto che avremmo fatto Rocky II, ma che avrebbero dovuto fare anche Toro Scatenato.

FONTE: The Wrap

