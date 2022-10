Isabelle Huppert sarà la protagonista del nuovo film di Dario Argento

Ve lo raccontavamo nel nostro podcast Falò: il 2022 è stato l’anno del ritorno di Dario Argento, prima alla regia di Occhiali Neri, poi protagonista di Vortex di Gaspar Noé.

Ma a 82 anni, Argento non intende fermarsi: è infatti al lavoro su un nuovo film da regista. Al Sitges Film Festival, ha rivelato che Isabelle Huppert sarà la protagonista, e che le riprese inizieranno in primavera a Parigi. Il film sarà un remake di un thriller messicano degli anni quaranta, ovviamente riadattato e ambientato in Francia.

Nulla sappiamo di più sulla pellicola, vi terremo aggiornati!

Fonte: TheFilmStage