Nel corso di una lunga intervista per Time magazine, Issa Rae, che di recente abbiamo visto in Barbie, si è scagliata contro Hollywood ammettendo di non aver mai visto questo mondo “così spaventato, inetto e piegato a Wall Street“.

L’attrice ha criticato il sistema per aver iniziato a investire di meno nel raccontare storie esclusive, oltre a sospendere serie e programmi in corso d’opera (come la sua serie comica Rap Sh!t dopo due stagioni).

“Queste decisioni alimentano solo amarezza, perché chi è che ne soffre? Sempre le persone di colore” ha confessato.

Ha poi aggiunto:

Mi dispiace, ma non ci sono più dirigenti svegli. Molti sono invecchiati e continuano ad avvinghiarsi alle loro posizioni rifiutandosi di dare spazio ai giovani. E ora addirittura pretendono di prendere decisioni su Hollywood. Non siete persone creative, limitatevi a pensare ai soldi! Le persone che rischiano sono su piattaforme come TikTok, e stanno attirando il pubblico giovane. Perciò state uccidendo la vostra stessa industria.

