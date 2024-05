Bill Skarsgård è protagonista di una lunga chiacchierata fatta con Esquire in cui, fra le altre cose, ha potuto ricordare la strategia di marketing adottata al tempo dalla Warner Bros per IT – Capitolo Uno, la prima parte dell’adattamento diretto da Andy Muschietti dell’omonimo romanzo di Stephen King.

Nello specifico, l’attore spiega che, a suo modo di vedere, la decisione di diffondere online la prima foto del suo personaggio, l’iconico clown Pennywise, un anno prima dell’uscita della pellicola e prima dell’inizio effettivo delle riprese fu alquanto sciocca, anche per via delle pesanti critiche che gli arrivarono addosso online.

Quando hai 26 anni, non ti senti affatto giovane, ma ora, se ci ripenso, ero un ragazzino. Pennywise è accaduto abbastanza presto nella mia carriera, era presto per affrontare qualcosa che aveva così tanti occhi puntati addosso e così tante aspettative.

Secondo Skarsgård lo studio “ha fatto una cosa che ho trovato piuttosto crudele” pubblicando con così tanto anticipo la prima foto di Pennywise da IT – Capitolo Uno. L’immagine approdò online a luglio 2016, più di un anno prima della release della pellicola.

Ero incredibilmente nervoso all’inizio di questo lavoro, e poi su Internet c’erano così tante opinioni odiose sull’aspetto strano e bizzarro del personaggio,.

Secondo alcuni fan dissero che il villain “sembra stupido” e “ridicolo”.

Un’esperienza, questa, che ha cambiato il suo approccio verso il mestiere:

Puoi fare questa interpretazione solo per soddisfare te stesso. Quell’esperienza ha sbloccato qualcosa dentro di me. E mi ha dato la fiducia di poter affrontare qualsiasi sfida. Almeno, è così che mi sento quando accetto queste cose.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

FONTE: Esquire

Classifiche consigliate