It Starts With Us: Blake Lively e Justin Baldoni protagonisti del film tratto dal romanzo di Colleen Hoover

Blake Lively e Justin Baldoni saranno i protagonisti di It Starts With Us – Siamo noi l’inizio di tutto, il romanzo best seller di Colleen Hoover in fase di sviluppo da parte di Wayfarer Studios e Sony Pictures.

Baldoni sarà anche regista del progetto su una sceneggiatura firmata da Christy Hall.

Al momento non è chiaro quando inizieranno le riprese né quando la pellicola arriverà in sala.

Ecco la sinossi del romanzo:

Puoi ricominciare dopo aver tanto sofferto? Dopo quello che ha passato e dopo tanto dolore, Lily è riuscita a rimettersi in piedi e a stabilire con Ryle, il suo ex marito, un rapporto equilibrato per il bene della figlia. Tuttavia, quando un giorno per caso rincontra Atlas, il suo primo amore, e lui le chiede di uscire, Lily viene travolta da un’ondata di emozioni che credeva non avrebbe più provato. Finalmente il destino sembrerebbe essere dalla parte della coppia, ma l’entusiasmo di Lily viene subito smorzato dalla consapevolezza che, pur non essendo più suo marito, Ryle è ancora una parte importante della sua vita. E non c’è uomo al mondo che lui odi più di Atlas Corrigan, al punto che mai lo vorrebbe accanto all’ex moglie e alla figlia. Lily e Atlas riusciranno ad avere un lieto fine, pur tra mille difficoltà, oppure dovranno rinunciare per sempre al loro amore?

Fonte: Deadline