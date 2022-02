LEGGI ANCHE – Cinema e videogiochi, altri cinque titoli che affideremmo ad altrettanti celebri registi

Gli sviluppatori di videogiochihanno stretto un accordo con il co-produttore diDmitri M. Johnson e la sua dj2 Entertainment per adattare

Il videogioco narra la storia di Cody e May, una coppia ai ferri corti che a causa di un incantesimo si ritrova trasformata in bambole. I due, intrappolati in un mondo fantastico con imprevisti che si celano dietro ogni angolo, dovranno superare insieme ogni sfida per salvare la propria relazione in nilico.

Al momento non è chiaro se il progetto sarà un film o una serie tv e se approderà al cinema o in streaming.

You warm up the seats, we’ll get the popcorn! 🎬🍿🤩https://t.co/O38UvgX6AK — Hazelight Studios (@HazelightGames) January 31, 2022

It Takes Two ha vinto il premio Best Multiplayer Game e Best Family Game ai 2021 Game Awards.