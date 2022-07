IT: Tim Curry è Pennywise in una serie di rare foto dal backstage del film TV

Bloody Disgusting ha condiviso online una serie di rari scatti dal backstage di IT, il celeberrimo film TV in due parti del 1990 diretto da Tommy Lee Wallace con Tim Curry nei panni dell’iconico clown Pennywise.

Le foto arrivano a margine della diffusione in streaming di Pennywise: The Story of IT un documentario di due ore dedicato alla lavorazione del ben noto progetto televisivo.

Potete ammirare le foto cliccando sull’immagine qua sotto:

Vi ricordiamo che il romanzo di Stephen King è poi arrivato al cinema nel 2017 e nel 2019 con i due capitoli di IT diretti da Andy Muschietti.

