Ormai da anni, le posizioni di J.K. Rowling sull’identità di genere fanno discutere l’opinione pubblica tanto che anche i protagonisti della saga di Harry Potter, da Daniel Radcliffe a Emma Watson, hanno spesso e volentieri preso le distanze da lei. Un polverone mediatico che, a cadenza più o meno regolare, alza un polverone non indifferente che però, come spesso avviene in questi casi, ha un riscontro nullo in termini d’impatto sul brand del Wizarding World.

In un estratto del libro The Women Who Wouldn’t Wheesht di Susan Dalgety pubblicato dal The Times vengono riportate proprio le parole di J.K. Rowling. L’ideatrice del mondo di Harry Potter spiega che, con sua sorpresa, ha ricevuto delle mail da parte di persone che, dopo aver pubblicamente criticato le sue opinioni, le chiedevano di “restare amici”.

Persone che avevano lavorato con me si sono affrettate a prendere le distanze dalla sottoscritta o ad aggiungere la loro condanna pubblica delle mie opinioni blasfeme. In verità, la condanna da parte di certi individui mi ha sorpreso molto meno del fatto che alcuni di loro mi abbiano poi inviato email, o messaggi tramite terzi, per verificare se fossimo ancora amici. Quelli indignati dalla mia posizione spesso non riescono a comprendere quanto trovo veramente spregevoli le loro opinioni. Ho visto lo slogan “nessun dibattito” diventare il motto di coloro che una volta si atteggiavano a difensori della libertà di parola. Ho visto uomini presumibilmente progressisti sostenere che le donne non esistono come una classe biologica osservabile e non meritano diritti basati sulla biologia.

Poi conclude:

In definitiva, ho parlato perché mi sarei sentita vergognosa per il resto dei miei giorni se non l’avessi fatto. Se provo qualche rimpianto, è solo di non aver parlato molto prima.”

