J.K. Rowling ospite di un podcast per parlare delle controversie: “Sono stata profondamente fraintesa”

A quasi 3 anni da quando ha scatenato un’accesa controversia per le sue posizioni sull’identità di genere, J.K. Rowling affronterà l’argomento a ruota libera in un podcast condotto da Megan Pehlps e intitolato The Witch Trials of J.K. Rowling (Il processo alle streghe di J.K. Rowling).

Come annunciato dall’autrice sul suo profilo:

L’anno scorso ho ricevuto una lunga lettera piena di riflessioni da parte di Megan Phelps in cui mi invitava a prendere parte a una discussione personale e approfondita con lei sulle questioni che mi hanno attratto negli ultimi anni. Megan si è proposta di aggiungere altre voci per fornire un quadro generale, dando il suo punto di vista unico in quanto ex fondamentalista che ha dedicato la sua vita nell’ultimo decennio a dibattiti complessi. Ho acconsentito a parlarne con Megan perché, dopo aver letto il suo splendido libro, Unfollow, ho pensato che noi due potessimo avviare un vero dibattito interessante bilaterale che potesse essere costruttivo.

The Witch Trials of J.K. Rowling è prodotto da The Free Press, compagnia indipendente fondata Bari Weiss, ex editorialista per il New York Times. Alla conduzione troviamo Megan Phelps-Roper, cresciuta in una famiglia appartenente alla chiesa battista di Westboro Baptist (definita dal Southern Poverty Law Center come “il luogo dei più fanatici e ripugnanti fomentatori di odio in America“. Megan Phelps-Roper ha abbandonato la sua vita di estremismo religioso nel 2012, gettandosi il suo passato alle spalle.

Nel podcast è presente un’intervista condotta a casa della scrittrice a Edimburgo l’anno scorso, durante la quale ha parlato “con sincerità senza precedenti delle controversie che la circondano”, ma non solo. Megan Phelps-Roper ha chiesto un commento anche ai sostenitori della Rowling, a chi invece la critica, ai giornalisti, agli storici e agli specialisti.

Il podcast di sette episodi debutterà il 21 febbraio e nell’anteprima pubblicata sul sito di The Free Press si leggono le prime dichiarazioni della scrittrice:

Non è mai stata mia intenzione sconvolgere le persone, ma non ho mai avuto problemi a scendere dal mio piedistallo. La cosa interessante negli ultimi anni, particolarmente sui social media, è stato leggere: “Hai rovinato la tua eredità. Oh, saresti potuta essere amata per sempre, ma hai scelto di dire questa cosa“. E io penso che non sarei potuta essere più profondamente fraintesa.

A seguire il trailer di The Witch Trials of J.K. Rowling: