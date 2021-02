Deadline riporta in esclusiva che il premio Oscarsono entrati nel cast del film di Aaron Sorkin sulla lavorazione dicon Nicole Kidman e Javier Bardem.

Simmons e Ariana sono stati scelti per interpretare William Frawley e Vivian Vance in Being the Ricardos, che Sorkin dirigerà per gli Amazon Studios dopo averne scritto la sceneggiatura.

La storia sarà ambientata durante una delle settimane di lavorazione di Lucy ed io, la sitcom statunitense in onda sulla CBS dal 1951 al 1957. La pellicola affronterà la tipica settimana di produzione, dalla lettura del copione del lunedì alle riprese del venerdì e nello specifico si concentrerà su una crisi affrontata dai due protagonisti che potrebbe mettere a repentaglio la loro carriera e il loro matrimonio.

Sorkin avrebbe solo dovuto scrivere il progetto (per cui si diceva che Cate Blanchett fosse interessata), ma dopo l’ottima esperienza con Il processo ai Chicago 7 ha deciso di prenderne anche le redini.

Gli attori sono ancora in fase di finalizzazione, ma quando saranno firmati i contratti bisognerà vedere quando si potrà fissare l’inizio delle riprese alla luce della situazione ancora incerta a causa della pandemia.

