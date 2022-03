In una recente intervista con Variety sul red carpet dei Critics Choice Awards,ha ammesso che adora far parte dei multiversi Marvel e DC in cui interpreta J.J. Jameson e il Commissario Gordon.

“È bellissimo che ci sia spazio nell’Universo Marvel, come abbiamo visto, e nell’Universo DC per questi universi o realtà alternative o qualunque cosa siano” ha commentato l’attore.

Quando gli è stato chiesto se ha idea di come tutti gli universi siano collegati, l’attore ha risposto:

Per niente. Scrivono un copione, io imparo le battute e il regista dice: “Mettiti lì”.

Ha poi svelato che non ha ancora visto The Batman con Robert Pattinson:

No, non ancora, ma lo farò molto presto.

