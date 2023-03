Jack Black sarà in un film dei fratelli Farrelly 22 anni dopo Amore a prima svista

È Deadline a riportare, in esclusiva, che Jack Black e i fratelli Farrelly collaboreranno di nuovo insieme 22 anni dopo Amore a prima svista, la commedia del 2001 in cui l’attore compariva al fianco di Gwyneth Paltrow.

Stando a quanto segnalato dal magazine, si tratterà di una commedia di Natale dal titolo Dear Santa che verrà diretta da Bobby Farrelly e prodotta da Peter Farrelly con Bobby e Jeremy Kramer.

Il film film racconta la storia di un bambino che, nello scrivere la sua lettera per Babbo Natale, inverte alcune lettere e finisce per spedirla a Satana (in inglese il gioco di parole Santa / Satan rende chiaramente meglio).

Qualche giorno fa, era stato lo stesso Jack Black a suggerire che qualcosa di natalizio stava bollendo in pentola considerato che aveva postato, su Instagram, degli scatti un po’ “fuori stagione”:

Insieme a Jack Black nel nuovo film dei fratelli Farrelly che verrà prodotto dalla Paramount troviamo Robert Timothy Smith, Keegan-Michael Key, Brianne Howey, Hayes MacArthur, PJ Byrne, Jaden Carson Baker, Kai Cech e Austin Post.

Cosa ne pensate? V’incuriosisce questo nuovo progetto che riunirà la star e i realizzatori di Amore a prima svista? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

