Jack Black è il nuovo Superman dei DC Studios in un video pubblicato su Instagram

Jack Black è tornato a deliziare tutti i suoi follower con un nuovo video, pubblicato su Instagram, in cui veste i panni di Superman.

Nel filmato lo vediamo intento a schiacciare un pisolino nel giardino della sua villa. Poi, all’improvviso, l’attore di School of Rock viene svegliato da una telefonata: è James Gunn, il co-direttore dei DC Studios, che lo chiama per proporgli la parte di Superman. Potete scoprire come prosegue il tutto direttamente qua sotto!

Come potete vedere fra i commenti, il video della star è stato approvato anche dal profilo ufficiale della DC Comics.

Cosa ne pensate di questo video a tema DC Comics pubblicato su Instagram da Jack Black? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Jack Black su Instagram