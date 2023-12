Jack Black, cantante, attore, comico, ha all’attivo una carriera trentennale. E non ha alcuna intenzione di fermarsi!

In un’intervista con The Hollywood Reporter l’attore ha ricordato il ventennale dell’uscita di School of Rock, un piccolo grande cult.

Quello è stato un grande momento per me. Rimane l’esperienza preferita della mia carriera perché mi ha dato la possibilità di fare tutte le cose che mi vengono meglio, recitando e scrivendo musica, lavorando con il mio scrittore preferito, Mike White, che ha fatto un lavoro incredibile. È una cosa rara e molto speciale quando accade e lavorare con Richard Linklater, il regista… Tutti i pianeti si sono allineati e ho sempre pensato che questo sarebbe stato ciò che verrà scritto sulla mia lapide e mi sta bene: il tizio di School of Rock.

Svela poi quale ruolo gli piacerebbe interpretare:

Ho sempre pensato che deve essere divertente interpretare un cattivo, qualcosa come Hannibal Lecter. Amo Jack Nicholson; amo Shining, parlando di personaggi spaventosi. Sarebbe divertente interpretare un personaggio così.

Conclude condividendo i suoi pensieri sull’intelligenza artificiale, di cui ultimamente si sta parlando molto:

È tutto così nuovo che è difficile dire cosa ci riserverà il futuro. Ma non penso: “Oh no, sarà come Terminator, che arriva e distrugge tutti i lavori dell’uomo.” Non sono convinto di questo e spero che diventi uno strumento che tutti noi possiamo usare per diventare migliori e rendere il mondo migliore.

Jack Black tornerà nel 2024 come doppiatore di Po, il protagonista di Kung Fu Panda!

