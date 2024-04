Nel 2022 l’uscita di Jackass Forever porta al cinema il quarto capitolo del franchise, ma Johnny Knoxville non è convinto che la saga sia finita, anche se per il momento pensa non ci sia abbastanza materiale per fare un nuovo film.

Racconta in un’intervista con ComicBook:

Jackass è come una sensazione che provi e devi estinguere facendone un’altra. Non ho quella sensazione in questo momento, ma comunque scrivo idee per Jackass tutto il tempo solo perché non riesco a trattenermi. Se mi viene un’idea, la scrivo e me la invio via email. Quindi continuo a scrivere nel caso dovessimo farne un altro, ma non so se ci saranno abbastanza idee.