L’ex star di Jackass Bam Margera rivela: “A dicembre mi hanno dichiarato morto”

A dicembre abbiamo riportato la notizia che Bam Margera era stato ricoverato in ospedale ed era stato sottoposto a ventilazione controllata a causa del Covid.

Ora la star di Jackass sta meglio, e ha raccontato la sua esperienza nel podcast Wild Ride condotto dal suo ex collega del franchise Steve-O. A quanto pare la polmonite legata al Covid non è stata l’unico motivo per cui è stato ricoverato:

In pratica, l’8 dicembre mi hanno dichiarato morto. Non sapevo di avere una forma insidiosa di Covid e che il mio corpo stava, sostanzialmente, alzando bandiera bianca. Ho avuto quattro collassi, ciascuno della durata di 10-20 minuti. Durante il quarto attacco, mi sono morso la lingua così forte che quasi si è staccata. Si è gonfiata così tanto che non riusciva più a stare nella mia bocca. Inoltre stavo bevendo il sangue infetto che alla fine mi ha fatto venire la polmonite.

In ospedale ho avuto il mio quinto attacco, l’unico modo per respirare a quel punto era con un tubo in gola. Mi sono svegliato cinque giorni dopo pensando fossero passate solo un paio d’ore. Ho passato otto giorni là. Quando mi hanno tolto il tubo sembrava che avessi succhiato il c***o di Darth Vader.