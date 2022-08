Jackass, Bam Margera esclude un suo ritorno nel franchise: “Non voglio più farlo”

Jackass Forever, quarto capitolo del popolare franchise, è arrivato nei cinema statunitensi lo scorso febbraio e, come i fan avranno potuto notare, nel suo cast spicca l’assenza di Bam Margera. Lo stuntnman, dopo essere stato tagliato dal film, nell’agosto 2021 aveva fatto causa ai suoi colleghi con l’obiettivo di fermare l’uscita della pellicola. Così non è stato: Jackass Forever è stato distribuito regolarmente, ottenendo ottimi incassi in patria, e successivamente l’attore ha ritirato la causa. Recentemente, Margera, ospite del podcast Wild Ride with Steve-O, è tornato sulla vicenda, dichiarandosi felice di non aver preso parte al film e escludendo una possibile partecipazione a futuri capitoli del franchise. Ecco le sue parole:

Tutto [era] stato fatto per una ragione, ed è molto meglio che io non ci sia. Sono felice di non farne parte. Non voglio più farlo. Non voglio farne parte. Sono molto più felice senza.