Come riporta THR , potrebbero esserci buone notizie all’orizzonte perdopo la sua causa contro Johnny Knoxville, Jeff Tremaine, Spike Jonze, alla casa di produzione Dickhouse Entertainment, alla Paramount Pictures e a MTV Networks con l’obiettivo di fermare l’uscita cinematografica di

Avevamo già seguito con attenzione tutti gli sviluppi della vicenda, ma in estate l’attore ha accusato tutta la produzione perché, secondo lui, mentre si trovava in riabilitazione nel 2019 il regista Jeff Tremaine, Johnny Knoxville e il produttore Spike Jonze gli avevano proposto di firmare un “wellness agreement” che prevedeva costanti controlli delle urine e test per continuare a essere coinvolto in futuri progetti della saga di Jackass. L’attore affermava di non aver violato i termini di quell’accordo, e ciononostante di essere stato licenziato dopo che un test aveva rivelato l’utilizzo di Adderall, che secondo lui utilizzava da dieci anni sotto prescrizione medica. A quel punto, Margera aveva già filmato numerose scene per il film, e secondo l’accusa “molte delle sue idee verranno incluse nel montaggio definitivo”.

Dopo i numerosi slittamenti, la Paramount sembrava non avere la minima intenzione di rischiare ulteriori rinvii, tant’è che gli avvocati dello studio unitamente a MTV, Johnny Knoxville, il regista Jeff Tremaine, il produttore esecutivo Spike Jonze hanno risposto definendo tutte le accuse “infondate” e dicendosi pronti a presentare tutte le prove necessarie.

Dopo un’udienza davanti al giudice Robert Draper il 1° novembre per discutere del caso in persona e far crollare le accuse, gli sviluppi non sono quelli previsti. In una sentenza preliminare di venerdì scorso, il giudice Robert S. Draper ha stabilito che Margera “dovrebbe avere l’opportunità” di provare “esempi di idee sviluppate oralmente effettivamente usate nel film“. La corte ha poi riscontrato che Margera potrebbe avere “dei margini di successo” nell’accusa di concorrenza sleale, scatenata da licenziamento senza giusta causa, discriminazione e violenza dell’Americans With Disabilities Act, legge sui diritti civili che proibisce la discriminazione basata sulla disabilità.

Il franchise di Jackass al cinema, iniziato nel 2002 con Jackass: The Movie, ha con il tempo incassato in tutto il mondo oltre 335 milioni di dollari. L’uscita è fissata al 4 febbraio 2022.

Jeff Tremaine ha diretto tutti e tre i primi film più lo spin-off di Nonno cattivo.