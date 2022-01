Jackass, Johnny Knoxville e lo stunt che “ruppe” il suo pene

Nel corso degli oltre 20 anni di attività del team di Jackass, Johnny Knoxville and co si sono infortunati nelle maniere più fantasiose e, soprattutto, dolorose.

Uno degli stunt più meritevoli di rientrare nel novero di quelli più fantasiosi e dolorosi è sicuramente quello realizzato neanche per lo show di MTV ma per il documentario Mat Hoffman’s Tribute to Evel Knievel. Oltre al danno la beffa verrebbe da dire anche se, tecnicamente, si trattava comunque di un progetto collegato al brand di Jackass. Johnny Knoxville voleva omaggiare il famosissimo stuntman Evel Knievel effettuando una capriola lanciandosi su una rampa con la moto che, fra l’altro, non era neanche effettivamente previsto.

Nell’esecuzione della performance il co-ideatore di Jackass finì per rompersi il pene col manubrio del mezzo. Trovate un video che testimonia l’accaduto direttamente qua sotto:

In una nuova intervista con Variety in vista dell’uscita di Jackass 4 negli Stati Uniti, Johnny Knoxville ha aggiornato sullo stato di salute del suo pene a più di quindi anni di distanza dall’incidente:

Mi sono rotto l’arnese un po’ di anni fa. È tutto ben documentato. È stato detto tanto su così poco. Il dottore disse che se avesse colpito un paio di centimetri più in basso sarebbe andato definitivamente fuori servizio. Ma poi ho avuto due figli, quindi posso dire che le condizioni del suo funzionamento sono ottime. Ok, troppe informazioni.

In una chiacchierata fatta nel 2015 con Vanity Fair e riportata dal Daily Beast, Johnny Knoxville diceva di avere una grande cicatrice che correva fra le sue gambe e il suo scroto. Una cicatrice che era riuscito a guardare di recente solo poco tempo prima. Circa le condizioni delle sue “parti basse” dopo l’incidente spiegava:

A volte, quando le persone mi spiegano come fare qualcosa prima di uno stunt, non ascolto perché voglio semplicemente farlo. L’ho provato tre o quattro volte. Ogni volta ero sempre meno concentrato della precedente e la quarta volta arrivo alla fine della rampa, lascio andare la moto, faccio un volo di sei metri e quando cado sulla schiena mi ritrovo con le ginocchia dietro alle orecchie. E proprio in quel momento la moto mi cade addosso e il manubrio mi spacca l’inguine […] Era come un giocattolo masticato da un cane. Sembrava un calzino che aveva perso tutta l’elasticità.

Jackass 4 uscirà negli Stati Uniti il prossimo 4 febbraio. Al momento non si conoscono i dettagli circa un’eventuale distribuzione nel nostro paese e non si sa se arriverà in sala o direttamente in streaming.

Vi terremo aggiornati.

