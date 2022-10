Jackass 4 (Jackass Forever) potrebbe non essere l’ultimo film del franchise, stando a quanto dichiarato da uno degli ideatori della serie, il ben noto Johnny Knoxville.

Uscito nelle sale a inizio febbraio, Jackass 4 ha incassato ben 80 milioni di dollari a fronte di un budget di appena 10, con un rapporto costi / ricavi di tutto rispetto.

In una recente intervista, Johnny Knoxville ha ammesso che Jackass 4 potrebbe non essere l’ultima iterazione della saga nata su MTV.

Interrogato in merito da Variety ha detto:

Non abbiamo mai detto che sarebbe stato – o che non sarebbe stato – il nostro ultimo film. È stato scritto da qualche parte e tutti l’hanno preso per vero. Chiaramente, se dovessimo proseguire, daremo più spazio al cast più giovane, con i membri pi anziani un po’ più defilati. Devo fare un passo indietro perché il mio neurologo ha detto che non posso permettermi più commozioni cerebrali.

Knoxville conferma anche che nell’ultimo film aveva in programma degli stunt che, però, non ha potuto fare per via dei danni subiti con la ben nota scena con il toro.

Sì, avevo in programma tre o quattro grandi stunt. Non voglio rivelare di cosa si trattasse, ma vi posso dire che erano allo stesso livello di quello col toro. Ma non avrei potuto farcela. Uno di questi stunt mi avrebbe sicuramente fatto fuori.

In realtà, già a gennaio di quest’anno, Johnny Knoxville si era dimostrato possibilista circa la possibilità di veder continuare Jackass. Potete leggere le sue parole in questo articolo.

