In un post Instagram dedicato al suo 70° compleanno, Jackie Chan ha approfittato dell’occasione per rassicurare i fan preoccupati per la sua salute, dopo che l’attore era stato fotografato a un evento visibilmente invecchiato, con barba incolta e capelli bianchi.

L’attore ha spiegato che quell’aspetto in particolare era per un ruolo e che gode di ottima salute.

Non molto tempo fa, ho parlato con un sacco di amici preoccupati per la mia salute, dopo aver visto alcune mie foto su internet. Voglio cogliere questa occasione per rassicurare tutti quanti, non preoccupatevi! Sto bene! Sto semplicemente girando un film in cui il mio personaggio deve avere barba e capelli bianchi e sembrare molto vecchio.

Negli anni ho sempre cercato nuove sfide in ogni film, che si trattasse di stunt impegnativi o di aspetti nuovi e insoliti per un personaggio. Sono in questa industria da 62 anni e sono grato per ogni momento, mi sento davvero fortunato a poter lavorare ancora oggi.